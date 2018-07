País proíbe em mamadeiras Há um ano, a Anvisa publicou a resolução que proíbe mamadeiras com bisfenol. A decisão passou a valer em janeiro deste ano. A substância continua presente, porém, em latas e embalagens plásticas de alimentos. Para a endocrinologista Roberta Frota, do Hospital 9 de Julho, o ideal é evitar alimentos nessas embalagens, principalmente quando há variação de temperatura (como no micro-ondas), pois o processo libera bisfenol para o alimento.