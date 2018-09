País quer regulamentar venda de antibióticos

Para coibir o uso indiscriminado de antibióticos, que colabora para a resistência de bactérias, o governo quer regulamentar a venda desse tipo de medicamento, tornando obrigatória a apresentação de receita médica. A informação foi dada pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão, após a cerimônia de criação da Secretaria Nacional da Saúde Indígena. "O autoconsumo, o consumo irresponsável e a má prescrição é que levam a situação como essa", disse o ministro, falando da mutação da superbactéria KPC, que atacou pelo menos 135 pessoas no Distrito Federal e matou 15. Mas ele também reconheceu que a infecção pode ter se disseminado por causa de "falhas no processo de controle de infecção hospitalar". Pela nova regra, as receitas teriam de ficar retidas nas farmácias, para evitar a compra do medicamento sem nova indicação médica.