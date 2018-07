País quer verba para região árida O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, apresentará hoje uma proposta para que US$ 150 bilhões - do total do fundo mundial de US$ 400 bilhões a ser criado para programas para o combate dos problemas climáticos - sejam destinados para iniciativas de adaptação de regiões áridas, semi-árida e em processo de desertificação em todo o planeta. A proposta será apresentada na reunião da Nona Conferência das Partes sobre a luta contra a desertificação, em Buenos Aires. Minc quer que os países levem a ideia do Brasil à reunião de Copenhague.