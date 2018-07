País registra 165 casos suspeitos em 2010; outros 121 foram hospitalizados

Iniciada anteontem, a campanha tem gerado dúvidas entre profissionais de saúde. Ao lado dos indígenas, eles formam o público-alvo da primeira fase, que segue até o dia 19 (mais informações nesta página). Segundo o governo federal, serão vacinados os profissionais que trabalham no atendimento direto à população, como os da atenção básica (que participam do Programa Saúde da Família e do modelo tradicional), dos serviços de média e alta complexidade (pequeno, médio e grande porte) e que atuam na vigilância epidemiológica. As estratégias locais da campanha foram definidas pelas secretarias estaduais e municipais, ainda de acordo com o governo.

Há confusão porque, mesmo sendo profissionais da saúde, algumas especialidades médicas, como dentistas, fisioterapeutas e nutricionistas, por exemplo, só receberão a vacina se trabalharem no atendimento direto aos pacientes com gripe. "Profissionais que atendem em consultório particular não serão vacinados neste momento", afirma Clélia Aranda, coordenadora de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

O Estado de São Paulo, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, pretende vacinar todos os médicos e profissionais que trabalham nos serviços envolvidos diretamente na resposta à pandemia, como motoristas de ambulância, faxineiros e recepcionistas de unidades de saúde. Em caso de dúvidas, o profissional deve procurar o serviço de saúde onde trabalha ou a secretaria de saúde do município.

EMPRESAS

Em reunião ontem com representantes de 87 empresas, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, fez um apelo para que as companhias ajudem a divulgar a campanha. Das 91 milhões de pessoas que integram os grupos escolhidos para a imunização, 60 milhões estão em idade produtiva. Segundo Temporão, pesquisa feita em fevereiro mostrou que 84% dos entrevistados querem ser vacinados.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Quem deve tomar a vacina contra a gripe suína?

O Ministério da Saúde determinou que devem ser vacinados trabalhadores da saúde, indígenas que vivem em aldeias, grávidas, doentes crônicos (idosos ou não), crianças de 6 meses a 2 anos e pessoas de 20 a 39 anos

Quem não deve tomar o imunizante?

Pessoas com alergia a ovos

As grávidas podem tomar a vacina em qualquer época da gestação?

Sim. Não há evidências de risco ao feto

Quem tomou vacina no exterior precisa tomar de novo?

Não. Só em caso de mutação do vírus H1N1

Quais as datas da vacinação?

O calendário é dividido em cinco períodos. Até dia 19, são vacinados profissionais da saúde e indígenas. De 22/03 a 02/04, gestantes, doentes crônicos jovens e crianças de 6 meses a 2 anos de idade. De 05/04 a 23/04, a população de 20 a 29 anos. De 24/04 a 07/05, pessoas acima de 60 anos com doença crônica, junto à vacinação de todos os idosos contra a gripe sazonal. De 10/05 a 21/05, as pessoas 30 a 39 anos