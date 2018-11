País registra 4,7% de voos atrasados e 9,3% cancelados A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que 4,7% dos voos apresentavam atrasos e 9,3% haviam sido cancelados em todo o País até as 9 horas deste domingo de Natal. Segundo informações do site da empresa, são ao todo 22 operações fora do horário desde a zero hora, sendo que cinco estavam atrasadas na última hora, a partir das 8 horas. O total de voos cancelados hoje chegou a 43.