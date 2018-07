Pais se unem e participam da gestão dos colégios

Trocar a empresa que cuida da lanchonete, negociar a lista de material escolar, comprar novas coleções para biblioteca são algumas das conquistas dos conselhos e associações de pais e mestres que ainda resistem em colégios particulares. Além de promover a participação das famílias, a existência desses grupos promove uma gestão escolar mais democrática.

Lívia de Três Rios, de 15 anos, entrou no Colégio São Domingos este ano, mas sua mãe, Maria Inês, já foi eleita para o Conselho Escolar, que conta com representantes de pais, alunos, funcionários e direção. "Cada espaço aberto à participação e ao diálogo tem de ser aproveitado", afirma Maria Inês. "Todo mundo tem compromissos, mas não devemos esperar que alguém decida por nós."

No São Domingos, o conselho tem poderes administrativos, como definir o aproveitamento de espaços, destino de verbas, aumento de mensalidade. Já houve mudanças promovidas a pedido dos estudantes. "Os alunos não gostavam da cantina terceirizada. Isso foi levado ao conselho e foi aprovada a troca de empresa. Agora está bem melhor", conta o Luis Scazufca, de 13 anos, em seu segundo mandato no conselho.

Para a representante da mantenedora do colégio, Sônia Igliori, o sistema é vantajoso porque divide as responsabilidades. "As decisões principais são tomadas pela coletividade", diz Sônia.

Na escola Santa Amália, a Associação de Pais e Mestres (APM) que existe há mais de 40 anos não tem poder de decisão, mas sua força está no diálogo constante com a direção. "Os pais passam a visão deles. É muito importante saber como a escola é vista em casa", afirma Maria Elisa Sperling, diretora pedagógica.

A APM do Santa Amália tem como sede uma sala dentro da escola, a "embaixada dos pais", segundo João Donizeti Boani, presidente da associação. A entidade, que já teve como objetivo realizar eventos para arrecadar dinheiro e estimular o contato social entre os pais, hoje se foca em questões mais práticas. "A escola dá abertura, a diretora é sempre bem receptiva", diz Boani.

Um dos pedidos atendidos está ajudando os pais a fazer economia com a compra de material escolar. "Pedimos que os livros não sejam trocados constantemente, para poderem ser reaproveitados de um ano para outro", conta o presidente.

Na Organização Educacional Margarida Maria, ainda é a APM a responsável por organizar as festas e passeios pedagógicos. Metade do dinheiro arrecadado vai para projetos sociais; a outra parte é investida na escola. "Investimos em melhorias, como novas coleções para a biblioteca, computadores, ou pagamos cursos para professores", diz Antonieta de Sá Pinto, que integra a associação há 14 anos. Só que quem decide onde investir não é a direção, e sim a APM.

Para Antonieta, os eventos do colégio também ficam com uma cara diferente. "Como a APM é um grupo, uma festa organizada pela associação é diferenciada porque tem mais dedicação que uma festa da direção da escola."

Minoria. Mesmo em escolas que têm associações, a participação dos pais costuma ser baixa. Em muitos colégios, as APMs nem existem. Para o diretor pedagógico do Colégio Arquidiocesano, Ascânio João Sedrez, as associações perderam força por mudanças na sociedade e na escola. "Somos a sociedade do contato personalizado. Na escola os atendimentos também estão individualizados", diz. A APM do Arquidiocesano teve utilidade pública declarada em 1960, mas hoje está extinta.