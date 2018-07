País será sede do Dia do Meio Ambiente Neste ano, o Brasil foi escolhido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) para receber as celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. Como parte das comemorações, o PNUMA lançou um site (unep.org/portuguese/WED) sobre o Brasil e suas iniciativas ambientais, além de trazer conteúdo informativo sobre o tema deste ano - Economia Verde: Ela te inclui? O visitante também pode cadastrar suas iniciativas para a semana do meio ambiente na agenda internacional do Dia Mundial do Meio Ambiente.