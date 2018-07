País só erradicará doença de Chagas daqui 50 anos Apesar de o Brasil ter eliminado em 2006 o principal transmissor da doença de Chagas, o inseto Triatoma infestans, estudo alerta que ainda existirão milhares de contaminados nos próximos 50 anos e que também será preciso manter políticas de vigilância para evitar novos transmissores e formas de transmissão. Em trabalho encomendado pela revista científica Epidemiology and Infection, o epidemiologista Eduardo Massad, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), fez as previsões sobre a erradicação da doença, que foi descoberta pelo brasileiro Carlos Chagas há um século, aniversário que será comemorado neste ano. O estudo foi realizado com base no número atual de portadores, 3,5 milhões de indivíduos, infectados principalmente pelo Triatoma infestans. Levou em conta ainda o total de doentes por faixa etária e as taxas de mortalidade de cada uma delas. Massad calculou, por exemplo, que dos doentes que hoje têm entre 15 e 29 anos, 240 mil ainda estarão vivos em 30 anos. Já entre os que hoje têm entre 0 e 4 anos, 113.750 estarão ainda vivos em 40 anos, necessitando de acompanhamento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.