País tem 191,5 milhões de habitantes e 21,6% estão em SP

O País tem 191,5 milhões de habitantes, segundo uma estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São Paulo é o Estado que mais concentra população, com 41,4 milhões de habitantes, o equivalente a 21,6% do total, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira, 14. O segundo Estado mais populoso é o de Minas Gerais, com 20 milhões, seguido pelo Rio de Janeiro, com 16 milhões. Os três Estados da região Sudeste, juntos, somam mais de 77 milhões habitantes, o que corresponde a 40,4% da população brasileira, dividida em 27 Estados e 5.565 municípios. Entre os municípios, os dez mais populosos são todos capitais de seus Estados. São Paulo é a cidade com o maior número de habitantes, pouco mais de 11 milhões. O Rio de Janeiro é a segunda cidade mais populosa, com mais de 6 milhões, seguida por Salvador, que tem quase três milhões. Os outros municípios mais populosos são Brasília (DF), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Manaus (AM), Recife (PE) e Belém (PA), que se tornou a 10ª cidade com o maior número de habitantes do País, tomando o lugar de Porto Alegre (RS), que figurou na posição na útlima pesquisa do IBGE, em 2008. Os demais municípios mantiveram suas colocações. Entre as cidades mais populosas, excluindo as capitais, cinco são paulistas e outras três do Rio de Janeiro. Guarulhos e Campinas são as únicas com mais de um milhão de habitantes, seguidas por São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, todas do Rio de Janeiro. São Bernardo do Campo, Osasco e Santo André, todas na Grande São Paulo, também estão entre os mais populosos municípios paulistas. Apenas Jaboatão dos Guararapes (PE) e Uberlândia (MG) são de outros Estados entre as que figuram na lista, que se manteve a mesma desde o último levantamento. Menos populosas Apenas dois municípios brasileiros permanecem com menos de mil habitantes. Borá (SP) e Serra da Saudade (MG) têm, respectivamente, 837 e 890 habitantes. A décima cidade menos populosa, Chapada da areia (TO), tem 1.273.