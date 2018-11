País tem 2,4% dos voos cancelados nesta 2ª feira Cerca de 3% do total de voos programados para hoje foram cancelados, de acordo com boletim das 7 horas da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Do total de 423 voos previstos entre meia-noite e 7 horas, 10 (2,4%) foram cancelados. Outros 46 (10,9%) registraram alterações de horários no período.