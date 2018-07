País tem 2 finalistas para Novas Maravilhas da Natureza A Amazônia e as Cataratas do Iguaçu estão entre os 28 finalistas de uma pesquisa global para eleger as Sete Novas Maravilhas da Natureza. Entre os finalistas, anunciados hoje em Genebra, na Suíça, encontram-se também o Grand Canyon, nos Estados Unidos; a Grande Barreira de Recifes, na Oceania; o Mar Morto, localizado no Oriente Médio; e o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, entre outros locais de exuberante beleza natural.