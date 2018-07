País tem 2 novos casos e total de infectados por H1N1 vai a 54

Os novos casos foram confirmados nos Estados da Bahia e de Minas Gerais. Ambos os pacientes foram contaminados durante viagem ao exterior e passam bem, de acordo com comunicado do ministério.

Do total de contaminados, 20 estão em São Paulo, dez no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, cinco em Minas Gerais, quatro no Tocantins e dois no Mato Grosso. Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Bahia tiveram um caso cada.

Dos casos confirmados, 12 foram por transmissão autóctone. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), outros 31 países registraram este tipo de contaminação.

Outros 454 casos que eram considerados suspeitos foram descartados.

Na quinta-feira, a OMS elevou seu alerta para a gripe H1N1 para o nível 6, indicando que está em curso a primeira pandemia de gripe em 40 anos. A mudança reflete a disseminação geográfica da doença mas não indica a sua virulência.

A ministra interina da Saúde, Márcia Bassit, disse que a mudança no nível de alerta não implicará mudanças no trabalho realizado no Brasil contra a doença.

"A população pode ficar tranquila, pois o país está preparado para o enfrentamento da Influenza A (H1N1)", disse Bassit na quinta-feira.

Segundo a OMS, foram registrados cerca de 28.700 casos da doença em 74 países e 144 mortes.

(Por Hugo Bachega)