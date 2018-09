País tem 32 refúgios da biodiversidade, dizem entidades

A sobrevivência do mico-leão-preto, por exemplo, depende majoritariamente do Parque Estadual Morro do Diabo, em São Paulo. E a população da temida jararaca-ilhoa, por sua vez, está concentrada na ilha de Queimada Grande, também em São Paulo. A espécie tem um dos venenos mais poderosos do mundo. Não foram incluídos no estudo os invertebrados.

O levantamento aponta que a Mata Atlântica tem papel fundamental na proteção da fauna em risco no Brasil: 50% dos sítios estão neste bioma. Outros 35% aparecem no Cerrado. E o Sudeste concentra as áreas consideradas prioritárias: são seis em São Paulo, seis no Rio e cinco em Minas Gerais.

Um dos motivos para o acúmulo no Sudeste é o fato de haver muitas instituições de pesquisa estabelecidas na região, o que resulta em maior conhecimento sobre a biodiversidade local. "Mas se soma a isso o fato de o Sudeste brasileiro ser também a região mais industrializada do País, o que determina a pressão de ameaça sobre os ecossistemas", diz Gláucia Drummond, superintendente técnica da Fundação Biodiversitas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.