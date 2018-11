País tem 54 hospitais para atender casos de gripe suína

No entanto, segundo especialistas, a vigilância epidemiológica deve ficar em alerta, agora, para eventuais sinais de transmissão do vírus dentro do País. Conforme o gerente da Área de Vigilância em Saúde e Gestão de Doenças da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jarbas Barbosa, os principais sinais disso são registros de conglomerados de pessoas com sintomas da doença e que não saíram do Brasil. As autoridades devem atentar principalmente para situações assim entre jovens, faixa etária mais atingida pela nova doença.

?A grande prova de fogo será daqui para a frente?, afirma Juvêncio Furtado, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ele considera que o Brasil, até agora, adotou as medidas adequadas para controle da doença. ?Seguimos as diretrizes internacionais sobre o tema. Se houver transmissão no próprio País, veremos a capacidade das autoridades. Os médicos precisam ficar atentos para identificar rapidamente qualquer caso suspeito.? Os hospitais de referência podem ser consultados no site do Ministério da Saúde ( www.saude.gov.br ). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.