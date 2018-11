País tem 6,5 mi de hectares cultivados O Brasil possui hoje 6,5 milhões de hectares cultivados com orgânicos. Na Austrália, maior produtora, a área cultivada é de 11,3 milhões de hectares. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, de agosto de 2006 a janeiro de 2007, o País exportou 9.500 toneladas de orgânicos, volume que corresponde a US$ 5,5 milhões. Mas as exportações brasileiras podem representar mais que o dobro destes valores. Segundo a Associação dos Produtores e Processadores de Orgânicos do Brasil (BrasilBio), muitas empresas exportam produtos orgânicos que saem do País como convencionais, por isso é preciso, ainda, garantir o reconhecimento internacional.