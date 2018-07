País tem 6 bancos de tecido ósseo e 'técnica avançada'

Augusto Santos, chefe do Banco de Tecidos do Hospital das Clínicas (BTHC), ligado ao Instituto de Ortopedia da USP, diz que o setor vive uma fase adiantada de pesquisa com uma investigação ainda mais sofisticada. "A investigação está no nível da biologia molecular", diz. "O material fornecido, seja ele triturado, em filetes, congelado ou a fresco, é de alta segurança e qualidade."

Acetturi afirma que há pouca informação sobre a doação de ossos e, por isso, as pessoas ainda rejeitam. "Precisamos reverter esse quadro porque o osso humano oferece alternativas com resultados bem superiores a outros biomateriais." / P.P.