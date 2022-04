País tem 86 novas mortes por covid e média de óbitos vai a 100

O Brasil registrou 86 novas mortes pela covid-19 nesta quinta-feira, 21. Assim, a média de mortes fica em 100 casos diários. Na quarta-feira, o País havia contabilizado 204 óbitos, a maior quantidade desde 7 de abril deste ano, quando 253 pessoas morreram em decorrência da doença. No acumulado, agora, desde 2020, são 662.556 vidas ceifadas pela enfermidade.

Entre as 20 horas de quarta-feira e o mesmo horário desta quinta, o número de novas infecções notificadas foi de 17.103. No total, o Brasil acumula 30.325.399 casos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Em relação à vacinação, até quarta-feira, a 4.ª dose contra a covid-19 já havia sido aplicada em 693.286 pessoas no País. Cerca de 13 Estados já informam o dado separadamente. A etapa de vacinação nas Unidades da Federação segue conforme preconizado pelo Plano Nacional de Imunização.

O número de vacinados com a 3.ª dose contra a covid-19 no Brasil está em 84.493.436. Enquanto a segunda já foi aplicada em 163.304.926 (76,02%) da população.

Em relação à primeira porção do imunizante, 176.944.700 dos brasileiros foram alcançados, o que corresponde a 82,37% dos indivíduos. Ao considerar a vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), a campanha de vacinação já chegou a 11.591.155, o equivalente a 56,54% deste público.