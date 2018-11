País tem fluxo positivo de US$3,6 bi no começo de maio O país teve fluxo cambial positivo de 3,595 bilhões de dólares na primeira semana de maio, informou o Banco Central nesta quarta-feira. No mesmo período, o BC incorporou 1,428 bilhão de dólares às reservas internacionais por meio de compras no mercado à vista.