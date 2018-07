País tem moral para atuar no Irã, diz Lula

BRASÍLIA

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, advertiu ontem em uma entrevista à agência Associated Press que a aplicação de sanções ao Irã por seu programa nuclear poderia levar a uma guerra. "Não quero que se repita no Irã o que ocorreu no Iraque", disse Lula ao ser questionado sobre os esforços das potências mundiais para aprovar uma nova rodada de sanções contra Teerã. Ele disse que a mensagem que tem transmitido a outros governantes, incluindo o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, é que "é necessário evitar a qualquer custo que haja uma guerra, pois a quem interessa um conflito armado?"

Ele defendeu o diálogo como saída para a questão palestino-israelense e a disputa nuclear iraniana. Na etapa final de seu segundo mandato, Lula assegurou que o Brasil terá um papel ativo no cenário mundial, envolvido nas negociações de paz no Oriente Médio e no impasse sobre o programa nuclear iraniano. Com relação às sanções, Lula disse que "o Brasil tem muita autoridade moral e política para discutir esse assunto, pois nosso país pertence a um continente no qual está abolida a possibilidade de ter armas nucleares".

"Aqui se fala de paz, não de guerra", acrescentou. Ele destacou que o Brasil enriquece urânio para gerar energia e tratamentos médicos e é isso que defende para o Irã.

O presidente fez as declarações antes de iniciar, no fim de semana, um giro por Israel, territórios palestinos e Jordânia. Lula também tem previsto visitar o Irã em maio, apesar das críticas dos Estados Unidos.