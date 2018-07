País tem papel dúbio na crise ambiental que atinge o mundo

Com a maior população do mundo e uma economia que cresce 10% ao ano há três décadas, a China desempenha simultaneamente os papéis de mocinho e bandido na crise ambiental: é o maior poluidor e consumidor de energia do mundo, mas também é o que mais investiu nos últimos três anos no desenvolvimento de fontes renováveis de energia. É com essas credenciais que a China deverá reafirmar na Rio+20 a posição que atribui aos países desenvolvidos a responsabilidade pela mudança do atual modelo de desenvolvimento e pelo financiamento da transição a um arranjo mais sustentável.

"Os países desenvolvidos deveriam assumir a liderança na mudança de padrões insustentáveis de produção, estilo de vida e consumo e embarcar em um caminho de desenvolvimento verde", diz documento sobre a posição do governo chinês em relação à Rio+20, divulgado há pouco mais de uma semana.

O texto afirma que os países ricos deveriam ajudar os em desenvolvimento a criar uma economia verde por meio da concessão de recursos, transferência de tecnologia, treinamento e ampliação de acesso a mercados. A China resiste em adotar metas mandatórias de redução de emissões, o que é usado pelo países ricos como justificativa para sua resistência em assumir compromissos ambientais ambiciosos.

Cenário chinês. Plantas eólicas e solares e pequenas hidrelétricas já são responsáveis pela geração de 133,5 GW, valor que supera toda a capacidade instalada do Brasil, que está em 117,14 GW.

A cifra coloca a China na liderança global do ranking de energias renováveis, à frente dos EUA e da Alemanha. Em 2009, os chineses estavam atrás dos americanos, segundo o Pew Environment Group.

Mesmo assim, o consumo de carvão cresceu em 2011 e sua queima representou 72,4% de toda a energia consumida na China. Mais poluente dos combustíveis fósseis, o carvão degrada a qualidade do ar e sua produção exige grande quantidade de água.

A dependência do carvão e as dimensões e a velocidade de crescimento da segunda maior economia do mundo fazem com que a transformação da matriz energética do país seja uma corrida em esteira ergométrica. Os investimentos massivos em energias limpas evitaram o aumento da participação do carvão, mas não foram suficientes para mudar o perfil energético do país.

"A China está tentando fazer algo sem precedentes na história, que é tentar descarbonizar sua economia antes mesmo de terminar seu processo de industrialização", disse o jornalista Jonathan Watts, correspondente no Brasil do jornal britânico Guardian e autor do livro Quando 1 bilhão de Chineses Pulam, sobre a crise ambiental do país.

Para Yong Rong, do Greenpeace, o país avançou no desenvolvimento de fontes limpas de energia, mas isso não é suficiente. "A China precisa se afastar do uso do carvão, que responde por 80% de suas emissões de CO2."

A preservação ambiental não é a única motivação dos chineses: ao investir em tecnologias renováveis, criam novas fontes para o crescimento e pavimentam o caminho para um modelo de desenvolvimento mais sustentável.

O primeiro-secretário da Embaixada do Brasil em Pequim, Marco Túlio Cabral, afirmou que outras duas principais razões para o boom nos projetos verdes são a preocupação com a segurança energética e uma decisão de política industrial de investir no desenvolvimento de tecnologias do futuro. No campo de energias renováveis, a China está à frente dos principais concorrentes, EUA e Alemanha. O setor foi classificado como estratégico no 12.º Plano Quinquenal chinês (2011-2015).