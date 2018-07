País tem redução de 66% nos casos de dengue O Ministério da Saúde anunciou na manhã de hoje que os casos notificados de dengue no Brasil foram reduzidos em 66% no começo do ano. Apenas os Estados de Mato Grosso, Pernambuco e Tocantins registraram crescimento no número de diagnósticos da doença em relação a 2011. Com um aumento de 238% nos casos, Tocantins já apresenta um quadro de epidemia.