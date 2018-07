País terá cadastro único de desaparecidos O Ministério da Justiça e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos lançarão no próximo mês um sistema nacional que permitirá o registro de pessoas desaparecidas. A iniciativa do governo federal engloba o atendimento de uma lei de autoria do senador Pedro Simon (PMDB-RS), aprovada em dezembro, que determinou a criação de um cadastro nacional para crianças e adolescentes desaparecidos, e o início imediato das investigações de sumiços.