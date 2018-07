O projeto de lei que institui o Código Ambiental, que vai substituir o atual Código Florestal, em vigor desde 1965, será apresentado até maio no Congresso Nacional. O Código Ambiental será uma legislação abrangente em que caberá a cada Estado elaborar o zoneamento econômico-ecológico para determinar as áreas destinadas ao plantio e à preservação de acordo com as características regionais.