País terá predomínio de sol entre nuvens nesta 5ª feira

Na Região Sudeste, o dia terá sol e nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde no norte do Estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. No leste de Minas Gerais, o dia todo deve permanecer nublado. Nas demais áreas da Região Sudeste, o predomínio será de sol. Máxima de 27ºC em Belo Horizonte.

A Região Sul terá sol entre poucas nuvens, com pequena possibilidade de pancadas de chuva no noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná. Nas demais áreas da Região, haverá o predomínio de sol. Máxima de 27ºC em Porto Alegre.

No nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul e no sudeste do Estado de Goiás, o sol também aparecerá entre poucas nuvens. Existe a possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. Na faixa norte de Mato Grosso, o dia será nublado com fortes pancadas de chuva. Nas demais áreas da Região Centro-Oeste, o dia será de sol e nebulosidade variável. Máxima de 36ºC em Cuiabá.

Na Região Nordeste, ocorrerão pancadas de chuva, que poderão ser localmente fortes em grande parte da Bahia, Sergipe, Alagoas, centro-oeste de Pernambuco, sudoeste da Paraíba, sul do Ceará, centro-sul do Piauí e do Maranhão. Máxima de 29ºC em Salvador.