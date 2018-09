País terá teste que avalia sangue com mais precisão Um exame essencial para melhorar a qualidade do sangue, o NAT, passará a ser adotado no Brasil ainda este ano. O laboratório Bio-Manguinhos ingressou com pedido de registro do teste na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a expectativa é a de que até setembro o produto passe a ser utilizado em bancos de sangue do País.