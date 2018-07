País terá vacina antidengue

O desenvolvimento de uma vacina contra a dengue é a primeira Parceria Público Privada (PPP) na área de saúde firmada entre o governo brasileiro e uma empresa multinacional. O acordo foi firmado ontem, em Londres, entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a farmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK). Pelo contrato, será criado um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento na Fiocruz, com investimentos de 70 milhões (R$ 185 milhões). Cada parceiro financiará metade.

Segundo o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a vacina deve ficar pronta em cinco anos, no mínimo. Com o acordo, afirmou, "o País deixa de comprar pacotes básicos de transferência de tecnologia para construir uma relação que permite o desenvolvimento de insumos desde a fase de pesquisa".

A dengue é considerada hoje um problema mundial. Ocorrem 100 milhões de casos por ano no mundo e há registros em países como Itália e EUA. O motivo do alastramento seria o aquecimento global. No Brasil, foram noticiados 387 mil casos no primeiro semestre do ano.

A PPP com a GSK é um desdobramento do acordo fechado anteriormente com a empresa para a transferência tecnológica para a produção nacional da vacina pneumocócica (contra meningite bacteriana e pneumonia). Essa vacina, hoje só disponível no sistema privado, será incorporada ao calendário de imunização em 2010. O investimento para produção e distribuição é de 1,5 bilhão.

GRIPE SUÍNA

Temporão disse que o Brasil fará um pregão internacional para a compra de vacinas contra o vírus H1N1, no início de outubro. Cerca de 18 milhões de doses serão produzidas no Instituto Butantã, com investimento de R$ 250 milhões. Como o País precisa de 80 milhões de doses, o restante será adquirido no mercado internacional. No total, o Brasil investirá R$ 1 bilhão em vacinas contra a gripe.

Temporão afirmou que o governo está liberando R$ 2,1 bilhões para comprar vacinas e remédios e para o tratamento de pacientes em estado grave. "Ninguém sabe como será a segunda onda e todos os países estão se preparando."