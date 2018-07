País vacina mais de 3,3 mi de idosos contra gripe O balanço parcial do Ministério da Saúde sobre o primeiro dia da 11ª Campanha Nacional de Vacinação do Idoso aponta que mais de 3,3 milhões de idosos foram vacinados contra a gripe hoje. O número representa 17,27% da população brasileira a partir de 60 anos. A meta do governo é vacinar mais de 15,5 milhões de pessoas nessa faixa etária até o próximo dia 8 de maio.