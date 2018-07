País vive dia de mobilização incomum

Era para ser uma viagem de férias muito romântica. E no início até foi, com direito a caminhadas e visitas às vinhas de cidades como Santa Cruz e Curicó, no interior do Chile. O casal de brasileiros Marcos Boldrin, de 40 anos, e Rosângela Goes, de 43 anos, estava, digamos, nas nuvens até ontem de madrugada, às 3h30, quando a terra começou a tremer. Treinado para agir em situações-limite, Boldrin, capitão do 10º Batalhão de Bombeiros de Marília, teve de entrar em ação. De pijama e sapato, organizou a saída segura dos hóspedes do Novo Hotel, onde está hospedado, no elegante bairro residencial de Vitacura.

Foi a mulher, Rosângela, dona de uma rede de lojas masculinas, que sentiu os primeiros sinais. "Ela me acordou dizendo que estava meio zonza", conta Boldrin. "Levantou da cama e, com medo de cair, colocou a mão na parede. Foi então que percebeu que não era ela, mas o hotel que estava balançando."

Como na viagem de ida a tripulação do avião havia alertado sobre os constantes tremores na região, Boldrin logo deduziu que se tratava de um terremoto. Os dois pegaram apenas os passaportes, deixando as bagagens para trás. Saíram às pressas, ainda com roupas de dormir, em direção à escada externa de emergência. "Foi quando olhei para trás e vi os outros hóspedes abrindo as portas do quartos para espiar o que estava acontecendo. Eles não se mexiam." O capitão deixou a mulher nas escadas e voltou para buscar os demais hóspedes. Ao som de "run down" os europeus começaram descer em fila.

"Não foi fácil. Tremia tanto que éramos jogados contra as paredes. Teve gente que saiu do hotel engatinhando porque não conseguia ficar de pé." Os turistas ficaram reunidos numa praça em frente do hotel até às 5 horas da manhã, sem informações sob uma temperatura de 13 graus, conversando e tentando saber de fato o que acontecia. "Parávamos os carros que passavam."

Mas no começo, o pânico tomou conta da cena. "Uma grávida foi colocada no desespero pelo marido dentro de um táxi que estava passando na hora. Ela chorava. As pessoas corriam e atravessavam a rua sem olhar. Ao mesmo tempo carros passavam a milhão." Para a sorte do casal, o Novo Hotel é um prédio construído recentemente com um sistema próprio para resistir aos terremotos. As avarias foram pequenas em relação ao resto da cidade.

Segundo Boldrin, o sistema de esgoto não funciona mais, há fendas abertas no meio da rua e chamas em vários pontos do bairro, por causa do rompimento da tubulação de gás. Não passam táxis nem ônibus. Os celulares não pegam. As únicas informações que recebem é da TVN, que transmite as imagens da sala de emergência instalada pelo do governo.

" As pessoas estão indo trabalhar a pé, com semblante triste. Já há filas de chilenos que temem o desabastecimento nas portas dos supermercados, que ainda não abriram as portas. Não há saques. E aqui a solidariedade é grande. Na rua, quando percebem que você é turista, perguntam se precisa de ajuda. É tocante. Por isso, tentei muito ir para o centro, ajudar quem está lá. Mas estamos ilhados."