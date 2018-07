Países da UE cortam importações de petróleo iraniano - Comissão

No domingo, o Ministério do Petróleo do Irã informou que havia parado de vendar óleo bruto para empresas inglesas e francesas em uma medida de retaliação contra novas sanções europeias.

A Comissão Europeia não tinha confirmação oficial das compras francesas nesta segunda-feira, disse a porta-voz. A Total, porém, informou que parou com as importações, enquanto Grã-Bretanha, Áustria e Portugal pararam de comprar petróleo iraniano já há algum tempo, afirmou ela.

(Por Barbara Lewis)