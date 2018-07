Países da Unasul estudam unir infraestrutura de telecomunicações

O projeto, que segundo o ministro deve demandar investimentos iniciais de 100 milhões de dólares, será apresentado na sexta-feira aos presidentes dos países da Unasul, reunidos em Caracas, na Venezuela.

Alguns bancos já teriam se apresentado para financiar essa integração, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Corporação Andina de Fomento (CAF).

Além disso, Bernardo disse que o Brasil estuda fazer dois novos cabos submarinos, um para a América do Norte e outro para a Europa. "No cabo para a Europa podemos dividir esforços com a Angola", disse o ministro.

Esses cabos, segundo ele, poderão ter parte de sua capacidade locada para países vizinhos, como a Argentina.

Somente o cabo para a América do Norte deve custar entre 280 e 300 milhões de dólares.

(Reportagem de Leonardo Goy)