Países desenvolvidos paralisam negociações, diz Castro

"A paralisia das negociações e a falta de um acordo que permita deter as mudanças climáticas globais são um nítido reflexo da falta de vontade política e da incapacidade dos países desenvolvidos de atuar conforme as obrigações que se derivam de suas responsabilidades históricas e de sua posição atual", declarou Castro.

Ele mostrou preocupação com a elevação do nível do mar, um dos reflexos do aquecimento global, especialmente para os países caribenhos, como Cuba. O mandatário afirmou que esse fenômeno teria fortes implicações geográficas, demográficas e econômicas para as ilhas do Caribe, que, segundo ele, enfrentam ainda "as iniquidades de um sistema econômico internacional que exclui os menores e mais vulneráveis".