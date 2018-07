Países devem assumir metas de consumo responsável, diz Izabella

Izabella não detalhou como seriam essas obrigações. Citando os países desenvolvidos, ela afirmou que "os padrões de consumo deles não podem ser replicados para todo o planeta". A ministra participou ontem do evento Sustentável 2012, promovido pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds), no Rio.

Questionada sobre as críticas em relação à suposta falta de ousadia do Brasil na liderança das negociações para a Rio+20, a ministra afirmou que a avaliação é equivocada. Como anfitrião, disse ela, o País precisa "assegurar resultados". "A ousadia está em incluir todos e fortalecer o multilateralismo. Isso é uma convicção. Não estamos negociado bilateralmente. Estamos negociando a ambição de um futuro melhor com todos os países."

Cúpula dos Povos. A antropóloga e ambientalista Iara Pietricovsky, integrante do Grupo de Articulação da Cúpula dos Povos e representante do Instituto de Estudos Socioeconômicos, criticou ontem a agenda ambiental do governo e justificou a ausência da cúpula nos Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, reuniões promovidas pelo governo às vésperas da Rio+20.

"A política ambiental brasileira tenta conciliar o inconciliável. Querem combinar o interesse do setor produtivo faminto por expansão, incentivos fiscais e pela liberação de dívidas de toda sorte", disse Iara no seminário promovido pela Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong), no Rio. / HELOISA ARUTH STURM