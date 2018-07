Países do euro darão 25 bi à Grécia, diz ''Der Spiegel'' A revista alemã Der Spiegel informou em sua edição deste fim de semana que os países que usam o euro darão uma ajuda de até 25 bilhões para a Grécia. Citando "considerações iniciais" feitas pelo Ministério das Finanças da Alemanha, a revista disse que a participação de cada país no pacote de ajuda será calculada tomando por base a proporção de capital de cada um no Banco Central Europeu (BCE). Um porta-voz do ministério informou à Reuters que não comentaria a reportagem.