Países do Golfo dizem que coalizão deve representar oposição síria em Genebra

Em comunicado divulgado na quarta-feira após uma reunião no Kuweit, ministros de Relações Exteriores do Conselho de Cooperação do Golfo, com seis membros, disseram ainda esperar que o acordo preliminar do Irã com países do Ocidente leve a um entendimento sobre a crise por causa do programa nuclear do país.

"Os ministros ressaltaram a importância de reforçar o apoio internacional para que a oposição seja representada pela Coalizão Nacional na conferência de Genebra 2", disse o comunicado.

(Reportagem de Angus McDowall)