Países em desenvolvimento são vitais para economia global, diz Dilma na África

Em discurso durante a abertura da 3ª Cúpula América do Sul-África, na Guiné Equatorial, Dilma disse que "foi-se o tempo em que nós éramos parte de uma periferia distante, silenciosa ou calada e problemática".

"O mundo em desenvolvimento tornou-se vital para a economia global, e já responde por mais da metade do crescimento econômico e mais de 40 por cento do investimento, em escala mundial", afirmou a presidente, segundo o Blog do Planalto.

Dilma deve passar o dia na Guiné participando de eventos da cúpula entre autoridades dos dois continentes. Na comitiva da presidente estão alguns ministros, como o das Relações Exteriores, Antonio Patriota, e do Desenvolvimento, Fernando Pimentel.