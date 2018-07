Países fazem nova rodada de negociações Recomeçaram ontem em Nova York as negociações sobre o documento final da Rio+20. Desde a rodada inicial de discussões, que lançou no final de janeiro o "rascunho zero" do documento, intitulado O Futuro que Queremos, os países submeteram várias propostas. Várias delas se referem ao fato de o texto estar muito genérico, com poucas soluções e sem apelo ambiental.