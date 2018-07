Países latinoamericanos lançam plano para combater aquecimento global

Argentina, Colômbia, Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, México e Peru e dois programas regionais aderiram à iniciativa 20x20 que pretende ter todo o trabalho planejado na região pronto em 2020.

O programa contará inicialmente com um financiamento de 365 milhões de dólares de investidores privados.

Emissões de gases com efeito estufa de mudanças de uso da terra, como desmatamento, são responsáveis por 15 por cento das emissões globais, ou mais do que o do setor dos transportes. Assim, os programas para evitar a destruição das florestas ajudam a reduzir a quantidade desses gases.

"Haverá projetos para evitar o desmatamento, outras para restaurar a vegetação original com espécies adequadas e ações em manejo agroflorestal também", disse Walter Vergara, membro sênior da World Resources Institute (WRI), sediada em Washington que está a assessorando os participantes do programa.

"Mas a ideia é tornar as florestas tão permanentes quanto possível", disse ele.

Vários países da América Latina têm visto uma redução rápida das suas florestas nos últimos anos, diante da exploração madeireira, agricultura.

De acordo com o WRI, cerca de metade das emissões de carbono na América Latina e no Caribe vem do uso da terra, mudança no uso da terra e silvicultura, ou cerca de 2 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) por ano (dados de 2012).

A iniciativa foi lançada em Lima, Peru, onde os negociadores de quase 200 países trabalham em detalhes de um novo acordo global para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Os países que participam no novo acordo poderiam incluir ações para reduzir as emissões de uso da terra em suas contribuições destinadas.

Ainda não há uma estimativa da quantidade de reduções de emissões que virão do programa.