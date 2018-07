Países lusófonos defendem uso oficial do português nos organismos internacionais Representantes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa se comprometeram ontem, em Brasília, com a promoção do português como língua de uso oficial nos organismos internacionais. "O português é o idioma oficial de oito países, é falado por mais de 240 milhões de pessoas e deve ser valorizado como língua e também como traço cultural", declarou o vice-chanceler brasileiro, Antonio Patriota, ao inaugurar a primeira Conferência sobre o Futuro do Português. O chanceler Celso Amorim defendeu o Acordo Ortográfico, que considera "uma verdadeira necessidade". O acordo só foi adotado oficialmente por Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Portugal. O encontro termina hoje e será seguido por reunião ministerial.