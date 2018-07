Países pedem mais atenção com montanhas Representantes de mais de 30 países pediram ontem mais atenção aos efeitos das mudanças climáticas em regiões de montanha. "Expressamos nossa determinação de seguir em espírito de cooperação para integrar assuntos relativos às montanhas na agenda de desenvolvimento", diz o documento produzido ao fim da Conferência Internacional de Países Montanhosos sobre Mudança do Clima, realizada em Katmandu, no Nepal, país mais montanhoso do mundo (foto).