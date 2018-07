Países ricos falharam na ajuda aos mais pobres

A constatação é que Itália, Alemanha e Japão são alguns dos governos que não cumpriram a promessa. Para 2010, a diferença entre as promessas e o desembolso de ajuda chegaria a US$ 21 bilhões. No total, a ideia é que US$ 48 bilhões a mais fossem dados em 2010 em comparação aos níveis de 2004. A alta ocorreu, mas de apenas 34% em relação aos valores de cinco anos atrás. Já a estimativa da própria OCDE é que os bancos nos países ricos receberam resgates que chegaram a US$ 2 trilhões nos últimos 15 meses.

A Itália dará apenas 0,2% do seu PIB, ante 0,4% da Alemanha em ajuda em 2010. Os africanos serão os que mais sofrerão, recebendo apenas US$ 12 bilhões dos US$ 25 bilhões que lhes haviam sido prometidos. Para a entidade Oxfam, os dados da OCDE mostram o fracasso das políticas de desenvolvimento dos países ricos. "Isso é um escândalo", afirmou Max Lawson, representante da ONG britânica.

Alguns países estão acima já da meta estabelecida. A Suécia dará em 2010 mais de 1% de seu PIB em ajuda. Reino Unido, Irlanda, Espanha e Bélgica também estão acima da meta. Ontem, o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, apelou para que a meta seja atingida. "Parte da falta de recursos é causada pela recessão global. Mas não acredito que possa haver qualquer desculpa para negar dinheiro às pessoas mais pobres do mundo", disse.

Brown sugere a convocação de uma cúpula mundial contra a pobreza para ser realizada em Nova York, no fim do ano. O governo americano, segundo a OCDE, estaria caminhando na boa direção para atingir a meta de 0,51% no fim de 2010.J.C.