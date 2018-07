Países ricos prometem US$ 4 bi para conservação de florestas

Ontem, representantes de 50 países reunidos em Oslo, concordaram em aumentar os recursos do fundo, lançado COP 15, em dezembro. Na ocasião, Noruega, EUA, Austrália, França, Japão e Grã-Bretanha se comprometeram a doar US$ 3,5 bilhões para o fundo.

O acordo, aprovado pela ONU e pelo Bird, promete aumentar o apoio financeiro após 2012 se os emergentes alcançarem reduções significativas de emissões de gases-estufa por meio do combate ao desmatamento. O primeiro-ministro da Noruega, Jens Stoltenberg, classificou o acordo como "um passo adiante" na direção de um compromisso global pelo clima. A promessa de recursos fez com que o governo da Indonésia anunciasse moratória no desmatamento por dois anos. A decisão é parte de acordo firmado com Noruega e Alemanha, que devem contribuir com US$ 1,5 bilhão.

COPA VERDE

Estádios querem construção sustentável

O Brasil possui até agora quatro arenas registradas para receber o selo de construção sustentável Leed, da ONG Green Building Council Brasil, para a Copa de 2014: Mineirão (em Belo Horizonte), Vivaldão (em Manaus), Arena Cuiabá (Mato Grosso) e Mané Garrincha (Brasília). Os estádios Maracanã (Rio), Cidade da Copa (Recife), Das Dunas (Natal) e Fonte Nova (Salvador) também dizem ter interesse em se tornar empreendimentos verdes. "Acredito que essa é uma oportunidade única para o Brasil se firmar no conceito da construção verde e mostrar para o mundo que podemos ser uma nação sustentável", afirma Marcos Casado, gerente técnico da ONG.

FLORESTA ATLÂNTICA

São Paulo perdeu mata de restinga

São Paulo foi o único Estado entre nove analisados a perder vegetação de restinga - que fica em áreas costeiras - entre 2008 e 2010. Houve supressão de 48 hectares em Iguape, 13 em Itanhaém e 4 em Mongaguá.

Os dados são da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

VIDA DE INSETO

Evento gratuito terá corrida de baratas

Uma corrida de baratas é uma das atrações do evento Planeta Inseto e a Biodiversidade, no Instituto Biológico. O visitante poderá ver abelhas e bichos-da-seda em atividade e se informar sobre a importância dos insetos, que nos fornecem roupas e alimentos. Informações no site biologico.sp.gov.br. /