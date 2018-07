Países vão usar reunião da OMC para atacar Obama

O Brasil e mais de cem países emergentes usarão a conferência ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), que ocorre nos próximos dias em Genebra, para fazer um duro ataque contra as políticas comerciais do governo de Barack Obama.

Ontem, um grupo que reúne todos os países emergentes e pobres fechou um documento para fazer pressão sobre o governo americano. No texto, que será oficialmente apresentado pelos ministros na segunda-feira, os países se dizem "decepcionados que compromissos políticos para atingir uma conclusão da Rodada Doha em 2010 ainda não foram traduzidos em posições mais flexíveis nas negociações".

Obama, apesar das promessas, até hoje não deu qualquer sinal de flexibilizar a posição americana nas negociações que, desde 2001, tentam estabelecer um novo marco para o comércio mundial e favorecer as exportações dos países emergentes. O Itamaraty chega a acusar Obama até mesmo de estar retrocedendo em alguns compromissos que já haviam sido aceitos pelo ex-presidente George W. Bush.

"Reiteramos nossa rejeição a qualquer reinterpretação ou mudanças nos mandatos da negociação ou qualquer desvio em relação aos princípios do processo. Estamos em oposição a qualquer forma de escolha seletiva de temas ou reaberturas do processo", afirmam.

Em outras palavras, os emergentes e pobres rejeitam a ideia dos americanos de que apenas haverá um acordo quando Brasil, China e Índia oferecerem uma maior liberalização de seus mercados. Desde a chegada de Obama à Casa Branca, o governo americano vem sugerindo rever o que já havia sido negociado durante oito anos em Genebra.

"Apelamos aos países desenvolvidos que mostrem a liderança necessária para fazer avançar as negociações", afirma o documento. "Sublinhamos a necessidade de uma conclusão da Rodada Doha", afirmam os países, conhecidos como o Grupo dos 110 (número de adesões ao documento).

Outro alerta dos países emergentes é o de que as medidas protecionistas devem ser evitadas diante da recessão. "Continuamos muito preocupados com o impacto da crise econômica, que teve origem nos países ricos. Em particular, com a tendência crescente da adoção de medidas protecionistas", afirmam os emergentes.

O chanceler brasileiro Celso Amorim também usará a conferência para convocar os países do G-20 (grupo de economias em desenvolvimento) para manter seu compromisso com a conclusão da Rodada Doha. Amorim realizará, paralelamente à OMC, uma reunião dos ministros do G-20 no domingo.