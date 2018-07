Paixão de Cristo terá mega-espetáculo em Salto-SP A encenação teatral da Paixão de Cristo vai reunir 350 atores e deve atrair um público de 20 mil pessoas na cidade de Salto (SP) no sábado (23). O elenco é formado por integrantes de grupos teatrais, academias de dança e alunos de escolas de música locais e de cidades vizinhas. O espetáculo, ao ar livre, está na 19ª edição e é considerado um dos maiores do País. Os cenários estão sendo montados no Pavilhão das Artes, na Praça Arquimedes Lamoglia, às margens do rio Tietê, no centro da cidade.