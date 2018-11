Palácio D. João VI será sede da pinacoteca do Rio

Logo após as eleições, no fim do ano passado, Paes chegou a anunciar que a sede da prefeitura seria transferida para o Palácio Dom João VI. Com quase cinco meses de governo, mudou de ideia. O prédio fica ao lado do Píer Mauá, onde o ex-prefeito Cesar Maia (DEM) tentou construir uma filial do Museu Guggenheim. Orçada em pelo menos US$ 300 milhões, a obra seria bancada pela prefeitura, mas o contrato, assinado em 2003, acabou suspenso por liminar concedida pela Justiça.

A prometida revitalização da zona portuária é uma novela antiga. Nos últimos anos, o palácio foi ocupado algumas vezes por sem-teto, a última delas após a eleição de Paes. Grande parte das janelas foi destruída. Nos primeiros dias de governo, Paes disse que a revitalização da região seria uma prioridade. Há duas semanas, a prefeitura e o Ministério do Turismo assinaram uma parceria para revitalizar a zona portuária. Serão investidos US$ 187 milhões em cinco anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.