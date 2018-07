Palácio da Alvorada sofre tentativa de invasão O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República confirmou, em nota distribuída à imprensa, que houve tentativa de invasão do Palácio da Alvorada - a residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - por volta das 07h de hoje. A pessoa, que tentou invadir o local, foi ferida por disparo de arma de fogo e, em seguida, encaminhada ao Hospital de Base de Brasília. O GSI vai instaurar inquérito policial-militar, que ficará sob a responsabilidade do Exército. Um outro inquérito policial será realizado pela autoridade policial competente.