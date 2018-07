Palácio do Planalto receberá turistas durante a Copa O Palácio do Planalto estará aberto à visitação pública entre nove de junho a 16 de julho, período da Copa do Mundo. Durante a semana, os turistas não poderão, entretanto, circular pelo terceiro andar, onde fica o gabinete da presidente Dilma Rousseff. Mas, nos fins de semana, a visita será encerrada sempre no gabinete presidencial.