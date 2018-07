Paladar andino Suri, com o talharim negro com camarão e, para finalizar, o pudim de pão e abacaxi com três leites. O restaurante, especializado em ceviche, tem duas opções de entrada, prato principal e sobremesa - mas só participa da RW durante o jantar. R. Mateus Grou, 488, Pinheiros, 3034-1451.