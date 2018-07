'Paladar' chega amanhã com nova paginação

O novo projeto gráfico lançado pelo Estado no fim de semana se desdobra em todos os suplementos do jornal e mesmo cadernos já conhecidos por seu design arrojado passaram por transformações para ganhar ainda mais conteúdo, sem perder a leveza e a ousadia. É o caso do Paladar, ganhador de prêmios internacionais de design, que estreia nova paginação e chega amanhã às mãos dos leitores.

Uma das principais novidades do Paladar é a coluna Glupt!, de Luiz Horta. Embora ela tenha começado a ser publicada em fevereiro, é agora que fará sua estreia oficial. E já em grande estilo, com o jornalista percorrendo 100 terroirs em todo o mundo, fazendo um mapa-múndi do que há de melhor em vinhos. Ele faz degustações e conta como é a produção em cada uma dessas regiões. E oferece um comparativo interessante entre o preço do vinho em uma loja de varejo em sua cidade de origem, em uma importadora brasileira e em um restaurante daqui.

Além disso, a Glupt! terá colunistas internacionais convidados. São eles Sébastien Lapaque, critico literário do jornal francês Le Figaro; Maria João de Almeida, jornalista portuguesa especializada no assunto; e Eric Asimov, colunista do New York Times. Eles se revezarão com Luiz Horta na seção "Um brinde com...", com uma pensata sobre vinho. Essa colaboração faz parte da linha que o Paladar adota a partir de agora, de uma abordagem "enciclopédica", com seções bem definidas, reportagens profundas, colunas e críticas.

Além do papel. Uma característica que sempre identificou o Paladar são suas iniciativas de organizar eventos gastronômicos. O Paladar Cozinha do Brasil, festival de três dias de degustações, palestras e aulas com chefs e ingredientes brasileiros, adiou sua quarta edição de junho para julho, para não coincidir com a Copa do Mundo.

Já a quinta edição do Prêmio Paladar, que elege os melhores pratos de São Paulo em várias categorias, neste ano traz uma novidade: os jurados serão escolhidos entre pessoas que comentam os blogs do Paladar no estadão.com.br. Os critérios serão o conhecimento, a paixão e a independência dos leitores assíduos.

Aliás, os cinco blogs do Paladar são uma atração à parte. A interação com os leitores é tanta que, desde que o editor executivo Luiz Américo Camargo decidiu começar a ensinar os internautas a cultivar seu próprio fermento, há seguidores fiéis que pedem para lhe telefonar e tirar dúvidas. Todos querendo embarcar nessa e em outras aventuras gastronômicas que o Paladar oferece, no papel ou na web.

Outras novidades. Ainda na lista de estreias, na sexta-feira, o Divirta-se, que substitui o antigo Guia, abre o fim de semana trazendo dicas de cultura e lazer, com roteiros de bares, restaurantes, shows, exposições, etc. No sábado, o Caderno2+Música abordará da MPB ao rock, do hip hop ao jazz, das composições eruditas às batidas eletrônicas com perfis e entrevistas de artistas, reportagens e seções especiais. E o Estadinho muda de formato e passa a ser publicado como um gibi. Ele estará repleto de brincadeiras ligadas à literatura para as crianças criarem o gosto de ler. Outra novidade: a seção do Professor Sassá, um criativo especialista em trabalhos manuais com materiais variados.