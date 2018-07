Palavras que contribuíram para definir a música pop "Ele era capaz de apresentar a você todo tipo de coisas novas", disse o cantor Mick Jagger sobre o crítico musical Robert Palmer (1945-1997), que por mais de duas décadas escreveu para a revista Rolling Stone e chegou a ocupar, entre 1981 e 1988, uma inédita função de crítico-chefe de música pop do New York Times. Para este livro, com o subtítulo The Music Writing of Robert Palmer, o jornalista Anthony DeCurtis (também ex-editor da Rolling Stone) selecionou alguns dos mais relevantes textos de Palmer, descrevendo-o como um dos críticos que, a partir dos anos 60 e 70, ajudaram a definir a história do rock. Os textos selecionados falam de nomes como John Lennon, Led Zeppelin, Miles Davis e Philip Glass, entre outros.