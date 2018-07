Palco cede em show e deixa 20 feridos em Ilhabela Cerca de 20 pessoas ficaram feridas após um palco de show de música gospel ceder, em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, na noite desta terça-feira, 2. De acordo com a polícia, o show aconteceu em comemoração ao aniversário da cidade. Um pastor comandava a apresentação e convidou a platéia para subir ao palco. Cerca de 50 pessoas subiram e, devido ao excesso de peso, a estrutura metálica do palanque cedeu. O evento ocorreu no campo de futebol Galera, no bairro de Água Branca, e contou com a participação de aproximadamente 2 mil pessoas. Todas as vítimas, com ferimentos leves, foram encaminhadas ao Hospital Mário Covas, mas já foram liberadas. A polícia registrou a ocorrência e investigará as causas do acidente.